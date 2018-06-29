Giresun’da kaymakamlar ve komutandan veda

Kaymakam Yusuf Akın ilçeden ayrılışı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Burada bulunduğum 8 ay boyunca devletimizin bize verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde vatandaşlarımıza ve devletimize hizmet etmeye çalıştık. Umarım önce Rabbimin daha sonra sizlerin rızasını kazana bilmişizdir. Espiye ilçesi ilk görev yerim olması münasebetiyle bendeki yeri her zaman ayrı olacaktır. Bu anlamda burada sizlere hizmet etmiş olmanın vermiş olduğu gurur ve mutlulukla sizlere veda ediyorum” dedi.

Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erden Aktaş ise ilçeden ayrılmadan önce ilçe halkına gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür ederek, “4 yıl boyunca görev yapmış bulunduğum güzel Espiye’den Kars ili Kağızman Komando Tabur Komutanlığına tayinimizin çıkmasıyla ayrılmış bulunmaktayım. Burada görev yaptığım 4 yıl süre boyunca bizlere samimiyetini esirgemeyen, bizi burada misafir eden değerli Espiye halkına, görev süresince bizlere yardımcı olan ilçe halkına teşekkür ediyorum. Geride bıraktığımız dostlarımıza elveda derken herkese sağlık ve mutluluklar dilerim” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Kaymakam Adayı olarak Dereli ilçesinde Kaymakam Vekilliği yapan Mustafa Berat Kasımoğlu düzenlenen veda yemeği ile ilçeden uğurlandı.

Veda yemeğinde konuşan Kaymakam Kasımoğlu, veda konuşmasının zor olduğu ve çok duygulandığını belirterek yemeğe katılanlara teşekkür etti.