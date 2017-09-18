Giresun’da ‘Kaza Caddesi’ okulların ilk gününü de boş geçmedi

Her yıl yaşanan kazaların ardından mahalle sakinleri caddeye, ‘ Kaza caddesi’ isimi verdi.

Edinilen bilgilere göre, Hacısiyam mahallesinde bulunan Abdullah Bozbağ İlköğretim Okulu öğrencisi Alişan A. (9) okulun ilk günü öğle paydosunda yoldan karşıdan karşıya geçerken sürücüsü öğrenilemeyen 28 D 0245 plakalı şehir içi dolmuşunun çarpması sonucu yaralandı. Çevrede bulunanların yaptığı ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı öğrenciyi ambulans ile Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, mahalle sakinleri ise cadde üstünde 3 okulun bulunduğunu her yıl aynı yerde kazaların yaşandığını söyleyerek biran önce tedbir alınmasını istedi. Polis ise kazayla ilgili inceleme başlattı.