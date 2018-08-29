Giresun’da Kıbrıs Gazisi, törenle toprağa verildi

Kıbrıs harekatına katılan Çanakçı AK Parti İlçe Başkanı Ayhan Bilge’nin ağabeyi 3’ü erkek, 6 çocuk babası Aziz Bilge, akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Giresun Devlet Hastanesinde dün hayatını kaybetti. Bilge için Çanakçı Belediye Meydanında tören düzenlendi.
Cenaze törenine, AK Parti Giresun milletvekili Sabri Öztürk, Çanakçı Kaymakamı Celal Nuri Kofoğlu, Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Kasım, Görele ilçe Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Furkan Emre Varcı, Çanakçı Ak Parti İlçe Başkanı Ayhan Bilge, askeri erkan ve yakınları katıldı. Aziz Bilge’nin cenazesi, öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alınıp toprağa verildi.