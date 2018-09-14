Giresun'da KÖYDES projeleri değerlendirildi

Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan toplantıda KÖYDES çalışmaları ile diğer yatırım faaliyetleri ve bir önceki toplantıda yapılması kararlaştırılan işlerin hangi aşamada olduğu ele alındı.

Yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken önlemler konusunun da görüşüldüğü toplantıda, ilçeler arasındaki koordinasyon ve başta KÖYDES projeleri olmak üzere il genelinde yapılan yatırımların gerçekleşme oranları gözden geçirildi.

Toplantıda İl Merkez ve ilçelerinde 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen ve yapımı devam eden KÖYDES yatırımlarının slaytla sunumu yapıldı. Yapılan sunumda, 2018 yılında Giresun'a 51 milyon 480 bin 768 Türk Lirası ödenek geldiği, bu ödeneğin yüzde 44'ünü oluşturan 22 milyon 673 bin 394 lirasının harcandığı belirtilirken, yıl içerisinde 844 projenin yapılmasının hedeflendiği, bunlardan 456'sının bitirildiği, 312'sinin devam ettiği, 40'ının ihale aşamasında olduğu, 17'sine henüz başlanmadığı ve 19'unun ise iptal edildiği bilgisi verildi. 2018 yılı itibariyle bugüne kadar 230 km. stabilitize, 9 km. bitümlü sıcak kaplama, 101,12 km. klasik beton yol, 1,4 km silindirle sıkıştırılmış beton yol, 637 km. onarım, 10 bin 42 m3 taş duvar ve 1 menfez yapıldığı, yine köy ve bağlıları olmak üzere toplam 9 yeni tesis, 63 tesis geliştirme, 35 bakım onarım olmak üzere toplam 107 üniteye içme suyu hizmeti götürüldüğü belirtildi.

Vali Sarıfakıoğulları başkanlığındaki toplantıya; Vali Yardımcıları Recep Uzal ve Metin Maytalman ile Kaymakamlar, İl Özel İdare Genel Sekreteri, yatırımcı daire müdürleri ve diğer ilgililer katıldı.