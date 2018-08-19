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19 Ağustos 2018 12:10

Giresun’da kurban satıcılarına uyarı

Giresun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince önleyici polislik hizmetleri kapsamında Giresun Belediyesi Hayvan Pazarında sahte para, dolandırıcılık, hırsızlık, yankesicilik konularıyla ilgili bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Giresun’da kurban satıcılarına uyarı

19 Ağustos 2018 12:10


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce önleyici polislik hizmetleri kapsamında Kurban Bayramının yaklaşması nedeniyle vatandaşların yoğun olduğu canlı hayvan pazarı ziyaret edilerek sahtecilik, dolandırıcılık, hırsızlık, yankesicilik suçunun önüne geçilmesi, toplumsal dinamiklerin harekete geçirilerek toplumda farkındalığın artırılması ve her geçen gün yeni bir yöntemle insanları aldatmaya çalışan dolandırıcılara karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi ve mağdur olmamaları için uyarılarda bulunuldu.


Emniyet ekipleri, vatandaşlara paranın gerçeği ile sahtesinin birbirinden nasıl ayırt edilebileceği, Türk parasını sahtesinden ayırt eden özellikler, paranın sahte olup olmadığını kontrol etmeleri, alışveriş yapılan insanların isimlerini ve telefon numaralarını almaları, kurban satıcıları ve alıcılarına yönelik hayvan hırsızlığı, dolandırıcılık, yankesicilik konularında dikkatli olunması, etraflarında olan olaylara karşı duyarsız kalmamaları, her türlü şüpheli durumda zaman kaybetmeden 155 polis imdat hattını aramaları veya bizzat Polis Merkezine giderek polisi bilgilendirmeleri gerektiği hususlarında bilgi verilerek, Giresun Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ilgili broşürleri dağıttı.


Giresun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ve huzurlu bir Giresun için önleyici polislik hizmetlerine yönelik çalışmalara aralıksız devem edileceğini bildirdi.




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