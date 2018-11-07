Giresun'da manda üreticilerinin yüzü güldü

Giresun'da 423 manda yetiştiricisine 1 milyon 424 bin 450 TL destek parası yatırıldı.

Giresun'da manda yetiştiriciliğini teşvik amacıyla yürütülen Manda Islah Projesi kapsamında il ekonomisine katkı sağlanmaya devam ediliyor.

Giresun Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Geldi, proje kapsamında bin 529 manda sahibi olan 423 üyeye 1 milyon 424 bin 450 TL ödeme yapıldığını söyledi. Geldi yaptığı açıklamada “2012 yılında kurularak hızlı bir şekilde bütün hedeflerini gerçekleştiren birliğimiz, 2018 yılının destekleme ödemesini beklenenden de önce manda sahiplerinin hesabına yatırmıştır. Manda Islah Projesi kapsamında bin 458 dişi, 71 erkek 650 malak olmak üzere bin 529 manda sahibi olan 423 üyemizin banka hesaplarına toplam 1 milyon 424 bin 450 TL yatırılmıştır. Bundan önce ki bütün hedeflerini gerçekleştiren Birliğimiz bundan sonra da İlimizdeki manda sayısını ve standardını yükseltmek için gece gündüz çalışacaktır. 2019 yılında da proje kapsamındaki faaliyetlerini gerçekleştirmeyi hedeflemekte olup en geç 2019 yılı Aralık ayında desteklemelerin yetiştiricilere ulaşması için gerekli çalışmaları yapmaya devam edecektir. Manda Islah Projesinin ilimizde uygulanmasıyla İlimizde mandaya olan talep artmış olup, Birliğimiz tarafından Türkiye'de ilk defa ORKÖY kapsamında manda projesi yapılarak 350 baş manda Birliğimiz tarafından çeşitli illerden temin edilerek üyelerimize dağıtılmıştır” dedi.

Manda süt ve süt ürünlerinin de değerlendirilmesi amacıyla proje çalışması yaptıklarını anlatan Geldi “DOKAP ile Süt Toplama Projesi yaptık ve bu proje kabul edildi.İnşallah en kısa zaman da süt tanklarının birliğimize kazandıracağız. Süt işleme tesisi kurmayı hedeflemekteyiz. Bununla siyah altın değerinde olan ve doğal enerji kaynağı olan mandanın sütünü yoğurdunu peynirini ve kaymağını değerlendirmeyi düşünmekteyiz. Hedefimiz hem Giresun ekonomisine ve çiftçimizin ekonomisini canlandırmak, hayvancılığı geliştirmek” ifadelerini kullandı.