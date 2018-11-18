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Giresun'da Mevlid-i Nebi yürüyüşü

Mevlid-i Nebi münasebetiyle gerçekleştirilen yürüyüşe Giresunlular yoğun ilgi gösterdiler.


Mevlid-i Nebi Haftası “Peygamberimiz ve Gençlik” temasıyla başladı. Giresun Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi yürüyüşü, Bulancak Belediyesi Mehter Takımı'nın katılımıyla Debboy Mevkii'nden başlayarak Atatürk Meydanı'nda yapılan programla devam etti.


Giresun Müftüsü Muhittin Oral, gençleri anlama ve onları geleceğe hazırlama konusunda Hz. Peygamber'in eşsiz bir örnek olduğunu belirterek, “O, gençlere daima güvenmiş, sorumluluk vermiş, fikirlerini dinlemiş, hatalarını incitmeden düzeltmiştir. Gençken ibadete başlayanlara, nefislerinin arzularına dur diyenlere müjdeler vermiştir” dedi.


Hz. Peygamber'in her zaman doğrunun, haklının ve mazlumun yanında yer aldığını ifade eden İl Müftüsü Oral, “Ülkemizin ve Giresun'umuzun caddeleri, sokakları, mahalleleri peygamberimize iman etmişlerdir. Muhammed Mustafa'yı (s.a.s) sevmişlerdir. Allah'ım bu aşkı bu muhabbeti bizlerden almasın bu muhabbetle yaşamayı nasip eylesin ve Sevgili Peygamberimizi bu muhabbetin şahidi kılsın” ifadelerine yer verdi.


Mevlid-i Nebi yürüyüşüne İl Müftü yardımcıları Murat Mutlu, Yusuf Genç, şube müdürleri, il vaizleri, murakıplar, şefler, müftülük personelleri, Kur'an kursu öğreticileri, imam hatipler, müezzin kayyımlar, öğretim görevlileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

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