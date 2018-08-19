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19 Ağustos 2018 12:11

Giresun’da Millet Kıraathanesi hizmete açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en önemli seçim vaatlerinden biri olan Millet Kıraathanesi Giresun’da hizmete açıldı.

Giresun’da Millet Kıraathanesi hizmete açıldı

19 Ağustos 2018 12:11


Tamamı Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği imkanlarıyla gerçekleşen Millet Kıraathanesi halkın büyük ilgisi ve beğenisiyle karşılık buldu. Giresun İl Özel İdaresinden verilen bilgide, çok amaçlı salon, kütüphane ve içinde bin bir kitaptan oluşan hazine, dinlenme yerleri ve günlük gazetelerle her türlü ayrıcalıkların düşünüldüğü ve çayların ücretsiz olduğu ifade edildi.


Giresun İl Özel İdaresi Botanik Bahçesi alanı içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından tamamlanan ve Cumhurbaşkanının çağrısıyla hayata geçirilen Millet Kıraathanesi’nin Giresunlulara hayırlı olması dileklerinde bulunuldu. Vatandaşlar da başta Cumhurbaşkanı olmak üzere diğer tüm yetkililere de teşekkür etti.




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