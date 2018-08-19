Giresun’da Millet Kıraathanesi hizmete açıldı

Tamamı Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği imkanlarıyla gerçekleşen Millet Kıraathanesi halkın büyük ilgisi ve beğenisiyle karşılık buldu. Giresun İl Özel İdaresinden verilen bilgide, çok amaçlı salon, kütüphane ve içinde bin bir kitaptan oluşan hazine, dinlenme yerleri ve günlük gazetelerle her türlü ayrıcalıkların düşünüldüğü ve çayların ücretsiz olduğu ifade edildi.

Giresun İl Özel İdaresi Botanik Bahçesi alanı içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından tamamlanan ve Cumhurbaşkanının çağrısıyla hayata geçirilen Millet Kıraathanesi’nin Giresunlulara hayırlı olması dileklerinde bulunuldu. Vatandaşlar da başta Cumhurbaşkanı olmak üzere diğer tüm yetkililere de teşekkür etti.