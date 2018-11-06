Giresun'da öğrenme şenliği başladı

Hayat Boyu Öğrenme Kurumlar tarafından düzenlenen ‘Giresun Öğrenme Şenliği' Vali Harun Sarıfakıoğulları, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ın katılımıyla başladı.

Programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, ”Hayat boyu öğrenme, yaşam boyu süren hayatın her alanında varlığını sürdüren, yerel hayatın her aşamasında gerçekleştirilen bir eğitim faaliyetidir. Bu nedenle geniş halk kitlelerini öğrenme fırsatları konusunda bilgilendirilecek ve merak uyandıracak organizasyonları yapmak asil görevlerimi arasındadır. Bu amaçla düzenlediğimiz öğrenme şenliği hayat boyu öğrenme faaliyetleri katılmayı hedefleyen, halkımızı bilgilendiren eğlenerek öğrenmeyi teşvik eden sanatsal ve kültürel etkinliklerin bir bütünüdür” dedi.

Konuşmanın ardından kesilen kurdele ile protokol üyeleri stantları gezdi. Statlarda sergilenen ürünler arasında ise ‘fındıklı çiğköfte, pancarlı kurabiye' gibi kursiyerler tarafından üretilen yiyecekler ilgi çekti. HEM Öğrencileri tarafıdan düzenlene işaret dili gösterisi de ilgiyle izlendi.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan stantta ise akülü araçlar ile çocuklara trafik eğitimi verildi. Trafik standını gezen Vali Sarıfakıoğulları burada takıldığında 300 promil alkollü gibi gösteren gözlüğü takarak kaleye şut çekti. Hayat boyu öğrenme şenliğinde açılan stantlar gün boyu ziyaretçilerini ağırlayacak.