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Giresun'da okul servisleri denetlendi

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘100 Günlük Eylen Planı’ doğrultusunda, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında öğrenci servisi yapacak olan araçlar ‘okul servis hizmet yönetmenliği’ kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Giresun Belediyesi ekipleri tarafından denetlendi.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘100 Günlük Eylen Planı' doğrultusunda, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında öğrenci servisi yapacak olan araçlar ‘okul servis hizmet yönetmenliği' kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Giresun Belediyesi ekipleri tarafından denetlendi.


Denetimlerde Giresun'da faaliyet gösteren 9 öğrenci servis kooperatifi ve araçlarında görülen aksaklıklar, araçlarda bulundurulması ve faal olması uymaları gereken araç iç ve dış kamaralar kontrol edilerek şoförlerin ve Rehber personelin öğrencilere karşı tutum ve davranışlarının nasıl olması gerektiği anlatıldı. Özel servis araç şoförlerinin ve araçlarda olması gereken Rehber personellerin GBT'leri sorularak şoförlük ve rehber personel şartlarına uyup uymadıkları kontrol edildi.


Giresun Emniyet müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “2018-2019 eğitim Öğretim döneminde öğrencilerimizin daha güvenli bir şekilde taşıma yapılabilmesi için İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından denetimlerin aralıksız olarak devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

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