Giresun’da öldürülen teröristlerin ardından operasyonlar sürüyor

Düzenlenen operasyon sonrası öldürülen teröristlerden olan ve örgüt içinde uzun yıllardır bulunan ’Şorej’ kod adlı teröristin Barış Coşkun’un Bitlis nüfusuna kayıtlı olduğu bir diğer terörist ’Berhudan’ kod adlı Bedrettin Çeliker’in ise Van nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Bölgede 4 kişi oldukları ve ikişerli olarak ayrıldıkları belirlenen grubun başında ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner’in olduğu tespit edildi. Operasyonlar genişletilerek bölgede sürerken, ilçe halkı ise yaşanan çatışma sonrası 2 teröristin etkisiz hale getirilmesinden dolayı İlçe Jandarma Komutanlığı’na gelerek dualar eşliğinde kurban kestiler.

Kurban kesiminin ardından operasyon bölgesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güce Belediye Başkanı Aytekin Geçgel, “Rus-Türk savaşında bu bölgeden Rusları geçirmemiştik ve burada 19 şehidimiz yatmakta şimdi de bu hainlere geçit vermedik” dedi.

"Bu kez kaçamadılar"

Karadeniz’de terör örgütünün varlığı yeni olmadığını ve 20 yıllık bir mazisinin olduğunu belirten Geçgel, ”Düne kadar bunlar çoğu yerde görülüyor, sıcak temas sağlanıyor ve yahut taciz ateşi edip kaçıyorlardı ama dün artık kaçamadılar ve 2 kişilik grup imha edildi. Gerçekten bu askerimize ve vatandaşımıza büyük bir moral oldu. Malum arazi şartlarımız çok zor ve özellikle bu aylarda da yoğun bir yeşillik var. 5 metre ötesini bile görme imkanı olmuyor. Terör örgütü mensupları da bunu kendi lehine kullanıyor. Burada askerimizin dikkati vatandaşlarımızın gördüğü her şeyi güvenlik güçleri ile paylaşması sonucu böyle bir başarı oldu ve gerçekten çok mutlu olduk” ifadelerini kullandı.

“Dua edip kurban kestiler”

PKK’lıların etkisiz hale getirilmesinin ilçede sevinçle karşılandığını belirten Başkan Aytekin Geçgel, “Haber ilçemizde duyulduğunda akşam 5 yaşındaki çocuklarımız bile ellerinde Türk bayraklarıyla beraber çarşıda dolaştılar. Bu bizim genimizde var tam bir bayram havası yaşadık dün gece biz. İnşallah bu tür olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz. Asker bizim askerimiz, onlar bizim gözbebeğimiz tabi onlara hem müftü beye dua ettirdik hem de kurban kestik ve jandarma komutanlığımızı ziyaret ettik” şeklinde konuştu.

“Bir hafta önce muhtemelen bu bölgeye giriş yaptılar" diyen Geçgel "Burada en önemlisi vatandaşın ihbarı. Gören vatandaşlarımız emniyet güçlerimize ihbar ediyor. Ondan sonra ise bir takip başlıyor şu an bulunduğumuz bölge olan Şaban kalesi civarında. Bu bölgede aynı zamanda anlamlı bir yer şehitliğimizde var bizim burada Rus savaşından kalma. Bu olayın burada olması da bizi bir bakımdan üzdü ama burada etkisiz hale getirilmesi de sevindirdi. Rusları bu cepheden geri püskürttük şimdi bu hainleri de burada etkisiz hale getirdik bu anlamda ayrıca bir mutluluk yaşıyoruz. “

Öte yandan, operasyonlar bölgede sürerken 2 teröristin öldürülmesiyle bölgede paniğe kapılan örgüt üyelerinin telsiz ile üstleriyle görüşmek istedikleri öğrenildi.