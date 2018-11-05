Giresun'da organ bağışı anlatıldı

Giresun Organ Nakil Koordinatörlüğü ve Organ Bankası Derneği tarafından Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda organ bağışı konferansı düzenledi.

Organ Bağışı Haftası nedeniyle düzenlenen konferansta Giresun Organ Nakil Koordinatörü Emine Akbul ve Organ Bankası Derneği Başkanı Fırat Akyol öğrencilere organ naklinin önemi ve kimlerin organ bağışında bulunabileceği konularından bilgiler verdi.

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda öğrencileri, Öğretim görevlilerinin katıldığı konferansta konuşan Organ Nakli Koordinatörü Emine Akbulut, organ nakli ile ilgili bilgiler verirken organ naklinin toplumsal ve dinsel boyutuna değindi. Organ naklinin dinen de caiz olduğunun altını çizen Akbulut, "3-9 Kasım Organ Bağış Haftası olması nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleyerek farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda organ bağışının ne olduğunu, beyin ölümünün ne olduğunu ve hangi şartlarda organ bağışlanabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. 2018 yılında Giresun'da 11 beyin ölümü gerçekleşti ve bu beyin ölümü gerçekleşen kişilerden 6 tane aile izni olan donür çıkardık" diye konuştu.

Organ bağışına dikkat çekmek amacıyla daha önce Ankara'ya kadar yürüyen Organ Bankası Derneği Başkanı Fırat Akyol ise konferansa katılanların empati yapmalarını sağlayacak çeşitli egzersizler yaptırıp gözlerini bağladı.

Hayat kurtarmanın ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu ifade eden Akyol "Organ bağışı insanlara ikinci baharı yaşatmak anlamına gelir. Türkiye genelinde 30 bin kayıtlı organ nakli bekleyen hasta bulunmaktadır. Giresun'da ise 2 bini aşkın organ nakli bekleyen hastalarımız bulunmaktadır. 2018 yılında ise 11 beyin ölümü gerçekleşen vaka var. Bunlardan 6'sının ailesi organ bağışına izin verdi ve onlarca kişinin mutluluğu oldu. Bizim hedefimiz daha fazla aileleri, kişileri mutlu etmektir" dedi.