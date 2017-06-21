Giresun’da otogarında bayram öncesi sakinlik yaşanıyor

Geçtiğimiz bayramlarda günler öncesinden başlayan yoğunluk Giresun Otogarı’nda bugünlerde yerini sakinliğe bıraktı.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi otogarlarda beklenilen yoğunluğun olmadığını kaydeden Giresun Otobüsçüler Derneği Başkanı Fuat Kurt, Giresun’dan gidişlerde her hangi bir yoğunluk olmadığını belirterek yoğunlukların genellikle İstanbul, Ankara ve Bursa otogarlarında yaşandığını, her Ramazan bayramı öncesi alışkın olunan görüntülerin bu Ramazan Bayramı öncesi yaşanmadığını söyledi. Kurt "Giresunlu vatandaşlarımızın yoğun olduğu İstanbul, Ankara, İzmit, Bursa gibi yerler oralardan gelişlerde otobüslerimizde yer yok hem yaz tatili hem de bayramın gelmesi ile doluluk oranı arttı. Amam buradan gidişlerde ise aynı doluluğu yaşamadık. Taleplere göre ana merkezimiz yolcuları mağdur etmemek için sefer kesmeden devam ediyor” dedi.

Havaalanın açılmasıyla yolcuların zamandan tasarruf etmek için uçağı tercih ettiğini kaydeden Kurt, “Malum uçak otobüsten 4 kat daha fazla yolcu taşıyor. Genel olarak batığımız zaman yüzde 40 Ordu’dan yüzde 60 ise Giresun’dan yolcu uçağı tercih ediyor. Ordu’da Merkez, Ulubey, Gülyanı ve yakın ilçeler havaalanını tercih ederken, Giresun’da ise Şebinkarahisar, Görele, Tirebolu, Piraziz neredeyse yüzde 60’lık oran havaalanına gidiyor bu da demek ki Giresun otobüsünün yolcuları uçağı tercih ediyor. Yine de biz havalimanının ilimize gelmesinden memnunuz” şeklinde konuştu.