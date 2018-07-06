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06 Temmuz 2018 00:06

Giresun’da otomobil denize uçtu: 1 yaralı

Giresun’un Görele ilçesinde denize uçan otomobildeki bir kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Giresun’da otomobil denize uçtu: 1 yaralı

06 Temmuz 2018 00:06


Edinilen bilgilere göre, Görele Liman sahasından denize bir otomobilin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Denize düşen otomobilin içinde bulunan Fahri Topçu’yu ise çevredeki vatandaşlar denizden çıkardı. Denizden çıkartılan Topçu, olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Giresun’a, oradan da Ordu’da özel bir hastaneye sevk edildi. Aracın denize düştüğü alanda başkalarının da olabileceği ihtimaline karşı Sahil Güvenlik Su Altı Arama Kurtarma Timleri ile Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekipleri denizde arama başlattı. Arama sonrası herhangi bir bulguya rastlanmazken, Topçu’nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.


Olaya ilişkin Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Görele Limanı’nda denize araç düşmüştür. Denize düşen araç içerisinde mahsur kalan vatandaşlarımızın olabileceği ihtimali üzerine su altı arama ve kurtarma ekibimiz olay yerine sevk edilmiş olup, ekiplerimiz olay yerinde çalışmalarını sürdürmektedir” denildi.




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