Giresun’da sahte plakayı önleyecek plaka mühürleri dağıtıldı

Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin toplantı salonunda yapılan teslim törenine Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın’ın da katıldı. Araçların kimliği niteliğinde olan plakaların yasal düzenlemeler içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Tescil Şube’nin plaka basma yetkisini TŞOF’a verildiğini belirten Apaydın, "Daha önce pilot bölge olarak belirlenen büyükşehirlerin ardından diğer illerde de dağıtılmaya başlanmıştır. Yasa ve yasal düzenlemeler içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Dairesi ve dolayısıyla İçişleri Bakanlığı plaka basma yetkisini Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na vermiştir. Bizler bu görevi il ve ilçelerdeki odalarımızla paylaşıyoruz. Plakanın toplam ithalatını yapıyoruz. Kayıt ve tescil olacak araçlara da odamız tarafından iletiliyor. Hiçbir odaya nasip olmayan, meslek kuruluşuna nasip olmayan, mesleğinin dışında bir işi de Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ve ona bağlı odalar olarak yapıyoruz" dedi.

"Darphanede mühür bastırdık"

Merdiven altı plakalara mühür basıldığını dile getiren Apaydın, "Sadece odanın bastığı mührü yeterli gördüler. Biz yolumuzdan sapmadık ama yolumuza dışarıdan girenler oldu. Merdiven altı plakalara mühürler basıldı. Bu kişilere KHK’lar ile ağır cezalar getirildi. Biz de plakalara basılan bu mühürleri tek tip hale getirebilmek adına bir çalışma yaptık. Darphanede mühür bastırdık. Türkiye’de 500’ün üzerinde odamız plaka basıyor. Öncelikle biz 81 ilin 30 büyük iline ön plana aldık ve bunların mühürlerini bastırdık. Gidemediğimiz yerlere de gönderdik. Bugünden itibaren plakalarımız da yeni mühürler olacak. Eski mühürler geçersizdir" ifadelerini kullandı.

Kış lastiği uyarısında bulundu

Şoförlere kış lastiği uyarısında da bulunan Apaydın, “Bütün şoförlerimizin can ve mal güvenliği için kış lastiği uygulamasına uymalarını bekliyoruz. Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmeyen yerlerde Valilik bu uygulamaya karar verse de biz şoförlerimizin bu can ve mal güvenliğini sağlayacak uygulamayı gerçekleştirmesinin menfaatimize olacağını hatırlatmak istiyorum. Kış lastiği sadece buz ve kar için değil aynı zamanda aracın manevra kabiliyetini ve frenleme sistemini güvene almaktadır” diye konuştu.