Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatı 14 liraya dayandı

Fındık üreticisinin merakla beklediği fiyatlar serbest piyasada yükselişe geçmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde ihracatçılar tarafından dillendirilen 11 TL’lik fiyatın ardından serbest piyasada fındık fiyatları yükselişini göstermeye başladı. Giresun’da serbest piyasada fındık alımı yapan Ahmet Ergun, 13 lira 25 kuruşa kadar fındık alımı yaptıklarını söyledi.

Fındıkçı Ergun “İhracatçılar tarafından geçtiğimiz günlerde 11 TL’den fındık fiyatı açıklanmış olsa da bugün itibarıyla Giresun kalite fındığı 13 lira 25 kuruşa kadar alıyoruz. Henüz fındık pazara yeni inmeye başladı. Fındık fiyatının önümüzdeki günlerde tam olarak şekillenmesini bekliyoruz. Fındık fiyatı arz ve talebe göre değişmektedir. Bu gün itibariyle fındık pazara yeterince inmeye başlamadığından fiyatlar biraz yükseliş göstermiştir. Önümüzdeki günlerde gurbetçilerin dönüşe geçmesi, bayram öncesi ve okullar açılırken pazara inecek fındık fiyatları da elbet etkileyecek faktörlerdir” dedi.