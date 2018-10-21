Giresun'da sonbaharın büyüsü

Giresun'un Dereli ilçesinde Kuzalan Tabiat Parkı sonbaharın gelmesiyle doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı oldu. Giresun'da sonbaharın gelmesiyle birlikte doğal güzelliğiyle bilinen Kuzalan Tabiat Parkı bir renk cümbüşü sunarken, dökülen yaprakların oluşturduğu tablo gibi manzaralar doğa fotoğrafçılarını kendisine çekiyor.

Mevsimin hazana dönmesiyle kartpostallık görüntüler ortaya çıkan doğal güzellikleriyle bölgenin gezilmesi gereken bir yer olduğunu ifade eden Doğa Fotoğrafçısı Mesut Aydın "Giresun yaylaları, her mevsim doğal güzellikleriyle görülmeye değer. Şehrin merkezine 30-40 kilometre mesafedeki Kuzalan Tabiat Parkı'nın her açıdan kartpostallık görüntülere sahip. Biz de bu görüntüleri tanıtım amaçlı çekerek turizme katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.