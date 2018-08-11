Giresun’da spor güvenliği toplantısı gerçekleşti

Valilik Toplantı Salonunda ilgili kurum ve kuruluş yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 22 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik esaslarına göre, 12 Ağustos 2013 tarihli ve 2013/39 Sayılı Bakanlık Genelgesi ile 16 Haziran 2016 tarih ve 30 Nolu Genelgede belirtilen hususlar çerçevesinde, spor müsabakalarında görev alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, görev ve sorumluluklarını aksatmadan yerine getirmesi ve görülen aksaklıkların giderilebilmesi için mevzuat doğrultusunda takibinin yapılmasının önemine dikkat çekildi.

Alınan kararlardan doğrultusunda 2018/2019 sezonunda Giresunspor’un maçlarını oynayacağı Atatürk Stadyumu seyirci kapasitesinin Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından bildirilen rakam ve tribün kapasitesi doğrultusunda 11 bin 434 kişi olarak belirlenmesine, Atatürk Stadyumu’nda oynanacak müsabakalar esnasında meydana gelmesi muhtemel olaylara etkin ve zamanında müdahale edilebilmesi için her tribün için belirlenen koltuk kapasitesinin üzerinde bilet satışı yapılmamasına ve biletsiz seyircinin kesinlikle stadyuma alınmaması için ilgililerle koordineli çalışma yürütülerek, gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi.