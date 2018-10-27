Giresun'da taş ocağında meydana gelen heyelan iş makinesini yuttu

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir taş ocağında sabah saatlerinde meydana gelen heyelan sonucu Kovanlık ilçesine giden yol trafiğe kapandı.

Bulancak-Kovanlık yolunun 25. kilometresinde bulunan bir taş ocağında sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Kayan toprak ve kaya parçaları taş kıran iş makinesini de beraberine alarak Bulancak-Kovanlık yolunu trafiğe kapattı. Taş ocağında mesainin başlamamış olması ve sabahın ilk saatleri olmasından ötürü herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken, tonlarca ağırlığındaki kaya parçalarının kapattığı yolu açma çalışmaları devam ediyor.