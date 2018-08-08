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08 Ağustos 2018 11:36

Giresun’da Temmuz ayında 75 milyon liralık ihracaat gerçekleşti

Giresun Gümrük Müdürlüğü Temmuz ayı çalışma raporu açıklandı.

Giresun’da Temmuz ayında 75 milyon liralık ihracaat gerçekleşti

08 Ağustos 2018 11:36


Müdürlük verilerine göre, Temmuz ayında 9 milyon 137 bin 435 TL tutarında 13 milyon 212 bin 72 kg malzeme ithalatı gerçekleştirilirken, 75 milyon 884 bin 160 TL tutarında 2 milyon 801 bin 3 kg malzeme ihracatı yapıldı. 2018 yılının Temmuz ayında Giresun’dan iç fındık, fındık mamulleri, temizlik ürünleri, tekstil, kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makine ve cihazlar, fiberglas mutfak, tezgah kalıbı ve evye kabı, silikon hortum ihraç edildi.


Öte yandan Giresun Liman Başkanlığı’nın faaliyet raporuna göre, 2018 Temmuz ayında Giresun Limanı’ndan 12 Bin 977 ton yükleme yapıldı.




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