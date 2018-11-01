Giresun'da TMO fındık alımlarına başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından fındık alımı için harekete geçen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bugün itibari ile randevu verdiği çiftçilerden fındık alımına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık açıklamasının ardından başlayan fiyat artışı TMO'nun alımıyla devam etti.

Giresun merkezde iki, Tirebolu ilçesinde bir olmak üzere üç alım merkezinden işlemleri yürüten TMO'nun ilk gününde Vali Harun Sarıfakıoğulları da alım merkezlerini ziyaret etti.

Giresun Ticaret Borsası'nda (GTB) bulunan alım yerine gelen Sarıfakıoğulları'nı GTB Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar İbaş, Meclis Başkanı Ertaç Öztürk, TMO Giresun Şube Müdürü Çağlar Şeyranlıoğlu karşıladı.

Açıklamanın ardından fiyatların 12 lira 75 kuruştan 14 lira seviyelerine yükseldiği kaydeden Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar İbaş, bu yükselişin süreceğini kaydetti.

Fındık alımının başlamasıyla serbest piyasada da büyük bir etki sağlandığını belirten GTB Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar İbaş, “Bugün itibari ile 40 ton fındık alımı oldu TMO'da fakat bundan sonra ki her gün için 70 ton alım olacak. TMO şu anda Tirebolu2da ve Lisanlı depoda fındık alıyor. Yüzde 3,5'luk bir kesinti var ama bu kesinti Borsamıza ait Lisanlı Depo da bu kesinti yok. Depolarda kesinti olmaz net fiyat üzerinden gider” dedi.

Serbest piyasada fındığın önümüzde ki günlerde TMO ile aynı fiyata geleceğini belirten İbaş, “ TMO üreticiyi alım konusunda ezmiyor makul seviyede geçecek tüm fındıkları alıyor. Şu an itibari ile 40 ton fındık alımı yapıldı ama bu bundan sonra ki günlerde 70 ton olarak devam edecek” ifadelerini kullandı.