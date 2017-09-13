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13 Eylül 2017 16:01

Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Giresun’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

13 Eylül 2017 16:01


Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Giresun şehir içi geçişi Aksu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Giresun’dan Rize istikametine gitmekte olan Mustafa Genç idaresindeki 53 DJ 820 plakalı otomobil yol kenarında park halinde duran 52 K 0823 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan yaralılar Giresun Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartılarak hastaneye gönderildi.


Kazada Şainaz Genç yaşamını yitirirken, sürücü Mustafa Genç, Hatice Kübra Bekdemur ve Zeynep Bekdemur yaralandı. Yaralılar Giresun Özel Ada Hastanesi’ne kaldırılırken, hayatını kaybeden Şainaz Genç’in cesedi ise Giresun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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