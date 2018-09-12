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Giresun'da trafik kazası : 1 ölü, 5 yaralı

Giresun’un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Aykut Tok idaresindeki minibüs ilçenin Karaovacık Yaylası'ndan dönüşte Ericek köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralanırken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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