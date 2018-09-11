Giresun'da trafik kazası 2 ölü,2 yaralı

Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tirebolu'dan Doğankent ilçesine seyir halinde bulunan otomobil ile karşı yönden gelen kamyon Tirebolu'nun Kuzgun köyü mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan Tanju Topkara ve Mehmet Kabadayı hayatını kaybederken, İrşadi. T. ile Taner T. ise yaralı olarak ambulanslarla Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.