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17 Mayıs 2018 13:51

Giresun’da trafik kazası: 2’si ağır 3 yaralı

Giresun’un Eynesil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Giresun’da trafik kazası: 2’si ağır 3 yaralı

17 Mayıs 2018 13:51


Edinilen bilgilere göre, Giresun istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan 01 CAR 75 plakalı TIR Eynesil ilçesine geldiği sırada sürücüsü Suat Ünaler’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Mehmet Emin Kalemci yönetimindeki 06 AGH 892 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile bakliyat yüklü TIR yolda yan yatarken dorsede yüklü olan bakliyatlar ise Karadeniz Sahil Yolu’na saçıldı. Kazada otomobilde bulunan Mehmet Emin Kalemci ve arkadaşı araçta sıkıştı. Araçta sıkışanları kazayı gören vatandaşlar uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkardı. Durumları ağır olan 2 yaralı da kaza yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan tır sürücüsü Suat Önaler’in ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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