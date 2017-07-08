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08 Temmuz 2017 20:34

Giresun’da trafik kazası: 6 yaralı

Giresun’da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Giresun’da trafik kazası: 6 yaralı

08 Temmuz 2017 20:34


Kaza, Görele ile Çanakçı ilçesini bağlayan karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Muharrem Koca yönetimindeki 34 TM 7805 plakalı araç, Görele Belediyesine ait hizmet aracı ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Emin Koca, Orhan Koca, Ela Bilge Koca, Nuri Yılmaz, Muharrem Koca ve Serdar Kadir Karadeniz yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavilerinin ardından yaralılar Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Nuri Yılmaz ve Serdar Kadir Karadeniz’in durumlarının ağır olduğu diğer 4 yaralının ise ayakta tedavilerinin yapıldığı bildirildi.




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