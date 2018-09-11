Giresun'da trafik kazası: 9 yaralı

Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Giresun istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan Erdal A. (44) yönetimindeki 61EA 475, plakalı otomobil, Eynesil ilçesi Altınlı Mahallesi Kavşağı'nda, Mustafa B. (24) yönetimindeki 61 KB 949 plakalı otomobile çarptı.

Sürücüler Mustafa B. ve Erdal A. ile otomobillerde bulunan Muammer Cihat Kaya, Asım Bodur, Ayşe Altıntaş, Buse Altıntaş, Ahmet Soytürk, Melek Soytürk ve Hira Soytürk yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen 112 ekiplerince ambulanslarla Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazazedelerin Trabzon'dan İstanbul'da bir akraba düğününde gittikleri öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.