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Giresun'da trafik kazası:1 ölü

Giresun’da yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Giresun'da yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Volkan Gürhan yönetiminde ki 52 AT 056 plakalı hafif ticari araç Trabzon-Giresun istikametinde seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen Ziya Kanbur'a (38) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan Kanbur ağır yaralandı. Kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Kanbur'a yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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