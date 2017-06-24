Giresun’da turist sayısında artış

Doğu Karadeniz’in tek yaşanabilir adası, mavi göl, Hacıabdullah duvarı, Meryemana Manastırı Giresun’da ziyaret edilen yerler arasında yer alırken, geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 40 bir artış yaşandı.

Giresun’u geçen yıl yerli ve yabancı turist olmak üzere 36 bin kişi ziyaret ederken bu yılın Haziran ayı itibariyle bu rakam 54 bini buldu. Giresun Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, gelen turist sayısında geçen yıla oranla bu yıl yüzde 40’lık bir artış yaşandığını belirterek, “Giresun’da bir turizm patlaması yaşandığını söyleyebiliriz. Geçen yıl ki oranlara baktığımızda, bu yıl yüzde 40’lık artışın olduğunu görmekteyiz. Özellikle Doğu Karadeniz’in yaşanabilir tek adası, Mavigöl, Kuazlan şelalesi ve Şebinkarahisar’daki Meryemana Manastırını ziyaretlerde yerli ve yabancı turist sayısında geçen yıla oranla önemli ölçüde artış görmekteyiz. Geçen yılın ilk 6 ayında 36 bin 55 iken, bu rakam 2017 yılında 54 bin 345’e yükselmiştir. Bu geçen yıla oranla yüzde 40 bir artış anlamına gelmektedir.”

Giresun’da 4 mevsim turizm çalışması

Giresun’un dört mevsim, doğa, kültür ve inanç turizmine sahip bir il olduğunu da anlatan Gürgenci; şöyle konuştu, "Giresun’da Kara Deniz’in en güzel yaylalarına sahip. Kümbet, Kulakkaya Bektaş gibi yaylalarımızda hem konaklama hem de sosyal aktivite alanlarının oluşturma çalışmaları devam ediyor. Bununla beraber Giresun’da 4 tanede tabiat parkımız var. Buralarda ise günü birlikçiler ve Konaklamak isteyenler için çalışmalar devam ediyor. Bizim en hareketli olduğumuz Temmuz ,Ağustos ve Eylül gibi aylarda ful kapasite çalışıyorlar. Buradaki tesislerimiz oldukça yoğun. Giresun artık ilerleyen senelerde mevsimlik turist almaktan ziyade 12 ay turist alacak bir şehir olacaktır. Bu kapsamda Giresun’da kış turizmini de yapmaya başladık. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Bununla birlikte inanç turizmi konusunda da bir potansiyele sahibiz. Şebinkarahisar’daki Meryemana kilesinde restorasyonumuz bitti ve ziyaretçilerini bekliyor” dedi.