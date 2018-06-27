Uluslararası Teknoloji Bilimleri ve Tasarım Sempozyumu başladı.

GRÜ Güre Yerleşkesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda, Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aysun Türkmen başkanlığında gerçekleştirilen sempozyuma fen bilimleri, mühendislik, tasarım, sanat, bilişim ve iletişim alanlarında yurt içi ve yurt dışından davetliler katıldı.

GRÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, ana temanın teknoloji bilimleri ve tasarım olan sempozyumda çok geniş katılımlı sunumlar gerçekleştirileceğini belirtti.

Katılımcı bilim insanlarına Giresun’u ve Üniversiteyi tanıtan Rektör Coşkun, “Üniversitemiz, Karadeniz’in küçük ve şirin bir ili olan Giresun’da kurulmuştur. Yaylaları, sahilleri, fındığı, balığı, balı ve birçok doğal ürünü ile meşhur olan Giresun Türkiye’nin ortalama ömür süresi en uzun olan ilidir. 2006 yılında kurulan Üniversitemizde 13 fakülte, 19 MYO ve 6 YO mevcut olup, 31 bine yaklaşan öğrenci sayımız vardır. Yaklaşık 950 akademik personelin yarısı doktoralı öğretim üyesidir. Üniversitemizin en büyük Meslek Yüksek Okulu olan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından ilk kez düzenlenen ve ana teması Teknoloji Bilimleri - Tasarım olan, 1.Uluslararası Teknoloji bilimleri ve tasarım sempozyumu (ITESDES-2018) Fen, Mühendislik, Tasarım, Sanat, Bilişim ve iletişim alanlarını kapsayan geniş katılım ile gerçekleştirilecektir. Yurtiçi ve Yurtdışından birçok misafirimizin katılımcı olarak aramızda bulunacağı bu bilgi şöleninde, katılımcılar çalışmalarını sunma fırsatı, Üniversitemizi ve ilimizi tanıma fırsatı bulacaklardır” dedi.

2 gün sürecek sempozyumun ilk gününde Rusya, Polonya ve Türkiye’den bilim insanları sunumlarını gerçekleştirdi.