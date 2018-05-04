Giresun’da üniversitesi öğrencileri Zakkum ile coştu

Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında Zakkum konseri ile üniversite öğrencilerine unutulmaz saatler yaşadı.

Konser öncesi kürsüye çıkan Öğrenci Konseyi Başkanı Ahmet Arslantürk yaptığı kısa konuşmanın ardından Zakkum Grubu’nu sahneye davet etti. Alanı hınca hınç dolduran coşkulu kalabalığın alkışlarıyla sahnedeki yerini alan grubun solisti Yusuf Demirkol, Giresun Üniversitesi’nde verecekleri bu konsere ayrı bir önem verdiklerini belirterek bu program için, uzun bir yoldan geldiklerini ve gördükleri muhteşem kalabalığın bu yorgunluğa fazlasıyla değdiğini söyledi.

GRÜ etkinlik alanını dolduran binlerce öğrencinin eşliğinde en sevilen parçalarını seslendiren ve yaklaşık üç saat sahnede kalan Zakkum Grubu’na, günün anısına hazırlanan hediyeleri Öğrenci Konseyi Başkanı Ahmet Arslantürk ve Konsey yönetimi takdim etti.