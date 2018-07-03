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03 Temmuz 2018 12:55

Giresun’da uyuşturucu operasyonu

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bulancak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kilo 874 gram esrar ele geçirildi.

Giresun’da uyuşturucu operasyonu

03 Temmuz 2018 12:55


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarının deşifre edilmesi, uyuşturucu madde kullanılmasının engellenmesi, uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon neticesinde durumundan şüphelenilen Gaziantep plakalı bir araç Bulancak ilçe sınırlarında durduruldu. Araçta yapılan inceleme sonucunda 2 adet bavulun içine zulalanmış 18 paket halinde 18.874 Gr. Toz esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan O.T. ve Y.Ç. isimli şahıslar gözaltına alınarak Narkotik Şube ekiplerince sorguya alındı. Emniyetteki işlemleri biten iki şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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