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22 Ağustos 2018 12:52

Giresun’da uzman çavuşun ölümü

Giresun’un Şebinkarahisar İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Ufuk Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili açıklama yapıldı.

Giresun’da uzman çavuşun ölümü

22 Ağustos 2018 12:52


İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan alınan bilgide, “Olay ilçenin Bülbül Mahallesi’nde Uzman Çavuş Ufuk Kaşıkçı’nın tek başına yaşadığı evinde meydana geldi. Silah sesinin duyulması üzerine olay yerine gelen vatandaşlar Uzman Çavuş Ufuk Kaşıkçı’yı yaralı halde buldu. 112 Acil Servis ekiplerine haber vererek kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkinin yapıldığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kaşıkçı’nın ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kaşıkçı’nın bekar ve Isparta ili nüfusuna kayıtlı olduğu kaydedildi.




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