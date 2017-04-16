Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 13:38

Giresun’da Vali ve Belediye Başkanı oylarını kullandı

Türkiye, anayasa değişikliğini oylamak için yapılan seçimde Giresun Valisi Hasan Karhan ve Belediye Başkanı Kerim Aksu oylarını kullandı.

Giresun’da Vali ve Belediye Başkanı oylarını kullandı

16 Nisan 2017 13:38


Vali Karahan, Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda 1140 nolu sandıkta, Belediye Başkanı Kerim Aksu ise Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi’nde 1157 nolu sandıkta oylarını kullandılar.


Oyunu kullandıktan sonra değerlendirmelerde bulunan Vali Hasan Karhan “Huzur ortamında çok güzel bir sürecin sonuna yaklaştık. Çok anlayışlı, sağduyulu, sakin ve demokratik bir süreç yaşadık. Giresun demokratik olgunluğu gösteren bir il. Bunu daha önceki seçimlerde de tecrübe ettik. Bugün de 16 ilçede bin 164 sandıkta 321 bin 927 seçmen oy kullanacak. Sandık güvenliği için bütün tedbirlerimizi aldık. Bütün emniyet görevlilerimiz sahada sorunsuz demokratik bir seçim yaşanması adına görevlerini yapıyorlar” dedi.


Belediye Başkanı Kerim Aksu ise “Cumhuriyeti kuran bugün demokratik ortamda oy kullanmamızı sağlayan tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Bu seçim ülkemiz adına tam bir dönüm noktası. Biz de bu anlamda demokratik hakkımızı oy kullanarak gösterdik. Belediye başkanı olarak bulunduğumuz makamlara da demokrasiyle geldik. Bugün de demokrasi için buradayız” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
21
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Salı
    Yağmurlu
    15°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    22°C
GİRESUN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 20 RECEB 1438
  • 17 Nisan 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:48
  • Güneş :05:37
  • Öğle :12:37
  • İkindi :16:22
  • Akşam :19:15
  • Yatsı :20:53
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!