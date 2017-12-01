Giresun’da vatandaşlara teröre karşı erzak uyarısı

Yağlıdere Kaymakamlığı tarafından düzenlenen toplantıya Yağlıdere Belediye Başkan Vekili Abdullah Çakıroğlu, İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Sönmez, İlçe Emniyet Amiri Enes Çakır, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. İlçe Kaymakamı Hasan Uğuz’un başkanlık yaptığı toplantının ana gündemi ise yayla evlerinde bırakılan erzaklar oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda operasyonların yoğunlaştığı bölgede bir süre yayla ziyaretlerin yapılmaması gerektiği hususunda bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Hasan Uğuz, teröristlerin bir küp şekerle bir ay geçirdiğini ifade ederek, ”Yaylalarda normalde hiçbir şey bırakmayacaksın. Bizler ise her şeyimizi bırakıp geliyoruz. Bu çok önemli bir konudur. Senin yaylandan, evinden aldığı ekmekle karnını doyuran bu teröristlerin vatan evladına sıktığı her kurşunda sizlerin de sorumluluğu vardır. O yüzden duyarlı olalım ve yayla evlerinde erzak ve yaşamsal malzeme bırakmayalım. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Hep beraber daha dikkatli olalım’’ dedi.