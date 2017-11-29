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29 Kasım 2017 14:33

Giresun’da yangının neden olduğu patlama sokağı savaş alanına çevirdi

Giresun’un Bulancak ilçesinde bir sokakta dün gece çıkan yangın ve sonrasında yaşanan patlamada onlarca ev ve iş yeri zarar görürken, ortalık savaş alanına döndü.

Giresun’da yangının neden olduğu patlama sokağı savaş alanına çevirdi

29 Kasım 2017 14:33


Yangın, ilçenin Züfer Eriş Sokağı’nda gece saat 02.30 sıralarında bir iş yerinde çıktı. Elektronik eşya ve züccaciye ürünleri satan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonrasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. ’Backdarft’ olarak adlandırılan ’Yangın patlaması’ sonrasında sokak savaş alanına dönerken, onlarca ev iş yerlerinin camları kırıldı, kepenkleri parçalanarak kapı ve pencereleri de yerinden fırladı. Sokaktaki arabaların da zarar gördüğü patlamada ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu. Adeta savaş alanına dönen sokakta polis ve itfaiye ekipleri hasar tespit çalışması başlattı. Olay yerine gelen Bulancak İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sonucu ilk belirlemelere göre, olayın gaz sıkışmasından kaynaklanmış olabileceği belirtildi.


Gece uykularından patlama sesiyle uyandıklarını belirten mahalle sakinleri bir süre patlamanın şokuyla ne olduğunu anlayamadıklarını sonra kendilerini evlerinden dışarı attıklarını söylediler.




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