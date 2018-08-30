Giresun’da yapılandırmadan 7 bin 889 kişi yararlandı

Giresun’da yapılan bilgilendirme çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiğini ifade eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Giresun İl Müdürü Erdal Özdemir, 7143 sayılı vergi ve bazı alacakların yapılandırılmasından yararlanmak isteyen borçlular için müracaatların sona erdiğini hatırlattı.

SGK İl Müdür Özdemir, “ 7143 sayılı Kanun, SGK’ya borcu olan işveren, sigortalı ve hak sahiplerine yeni bir fırsat daha sundu.Bu kanundan faydalandırmak için bizlerde gerekli çalışmaları yapmaya çalıştık. Yaptığımız bu çalışmalar sonucunda ilimizde 7 bin 889 işveren, sigortalı ve esnafımız ünitemize başvurmuştur. Başvuranların ödeme planları yapıldı ve kendilerine tebliğ edildi” dedi.