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22 Aralık 2017 13:57

Giresun’da, "Yaşasın Anneler" konferansı

Türkiye Jineokoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Giresun-Ordu Derneği tarafından düzenlenen ‘Yaşasın Anneler, Anneler Yaşasın’ toplantısı Giresun’un Piraziz ilçesinde gerçekleşti.

Giresun’da,

22 Aralık 2017 13:57


İki ilin üniversitelerinden akademisyenler, hastanelerin doktorları ve kalabalık bir davetli gurubunun katıldığı toplantı, dernek başkanı Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Melahat Atasever’in konuşmasıyla başladı.


Dernek olarak doğum nedeniyle anne ve bebek ölümü oranlarının düşürülmesi için çalışma yürüttüklerini söyleyen Atasever, "Gerekli algoritmalar öngörü ve yönetim programları oluşturulmalıyız. Pospartum kanamayla karşılaşınca en kritik durumlarda nasıl yönettim kurulmalı , hızlı ve pratik olarak hangi önlemler alınmalı bunlar güncel konularımızdır. Normal doğum konusunda daha fazla bilgi egitim ve destek vermemiz gerekir, özellikle ebelerin sayılarını artırmak eğitimlerini desteklememiz şart” dedi.


Dört oturum halinde gerçekleşen konferansta Menoraji ve Kanama Bozuklukları (Prof. Dr. Mehmet Sönmez- Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesi) Postpartum Kanamada Fibrinojenin Önemi (Dr. Ateş Karateke-Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Anestezist Gözüyle Kanamaya Yaklaşımı (Prof. Dr. Aygen Türkmen-Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanlığı), Dr. Seda Keskin (Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi) konuşma yaparak katlımcılara bilgi verdi.




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