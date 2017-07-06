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06 Temmuz 2017 11:22

Giresun’da yayla festivalleri

Giresun’da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yayla festivalleri devam ediyor.

Giresun’da yayla festivalleri

06 Temmuz 2017 11:22


Yayla göçü sırasında yaşanan renkli görüntüleri ve şenlik havasında geçen göçebeliği anlatan ve Türk gelenekleri arasında yer alan festivaller son yıllarda yaşanan talihsiz olaylardan dolayı yapılamıyordu. Bu yıl yaz ayının başlaması ile başlayan festivallerle yaylalar adeta doldu taştı. Festivaller ile yayla pazarlarına akın eden yerli ve yabancı turistler yöresel ürünlerin tadını çıkartırken, yöre sanatçılarının seslendirdiği şarkılar ile horon tepip karşılama oynadılar.


Yayla festivalleri ve şenlikleri hakkında açıklama yapan Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, “Bu tür festival ve şenliklerin şehirlerin kültür ve sosyal hayatında çok önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu tür içerikli festivallerde insanlarımız birlik ve beraberlik içerisinde oluyorlar. Ayrıca burada yaşayan ve gurbetten gelen insanlar yöresel adetlerle keyifli vakit geçiriyor, Farklı kültürleri merak eden gezginler bu tarz festivalleri takip ederek şehrimize geliyorlar. Bu sayede gelenek ve görenekleri yaşatma imkanı buluyor, gelecek nesillere aktarabiliyoruz. Bakanlığımızın da destekleriyle festivalleri yaz ve kış mevsimleri ayırmaksızın devam ettiriyor ve destekliyoruz" dedi.




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