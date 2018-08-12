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12 Ağustos 2018 12:51

Giresun’da yeni cami yapımı için eski caminin yıkımı başladı

Giresun’un Malpazarı mevkiinde yeni cami yapımı için 1960’lı yıllarda yapılan Müftüoğlu Camisi’nin yıkımına başlandı.

Giresun’da yeni cami yapımı için eski caminin yıkımı başladı

12 Ağustos 2018 12:51


Giresun şehir merkezinde ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle yıkılarak yerine yeni bir caminin yapılması gündeme gelen Müftüoğlu Cami için çalışmalar başladı.


Yapılacak yeni caminin şehir merkezinde en fazla cemaat kapasitesine sahip cami olacağını ifade eden Müftüoğlu Feyzullah Efendi Cami Derneği Başkanı Mimar Mehmet Sadettin Okumuşsoy “Türkiye Diyanet Vakfı ile yapılan protokol ile Müftüoğlu Feyzullah Efendi Cami Derneği kurularak Mal Pazarı Camisi’nin yıkımı başladı.Şehir merkezine girişi, konumu ulaşılabilirliği sebebiyle Müftüoğlu Feyzullah Efendi Camimiz Giresunumuz’un en çok kapasiteli camilerinden biri olacağı için halkımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacaktır. Cami kapalı ve açık alanlarında yaklaşık 2 bin 200 vatandaşımız namaz kılabilecektir. Caminin bodrum katına otopark planlanmıştır. Caminin çarşı katı olan zemin katında imam odası, dini kitaplar satış yeri, normal ve özürlü hanımlar için şadırvan ve wc, normal ve özürlü erkekler için şadırvan ve wc planlanmıştır. Yine cami katına merdiven ve özürlü rampası ile cami terasına çıkılacaktır. Cami, Osmanlı tipi ve Mimar Sinan stili tarzında kubbeli cami olup, kıble tarafında dört köşesinde küçük kubbeleri bulunan 18.30 m çaplı ana kubbe, üst namazlık üstünde pencereli 3 adet kubbe, giriş kısmı üstünde 3 adet kubbeli olacaktır. Camimizin en kısa sürede tamamlanması için çalışmalarımız başlamıştır. Halkımızdan bu konuda maddi ve manevi her türlü katkılar beklenmektedir” dedi.




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