Giresun'da yerel gazeteler güç birliği yapıyor

Giresun'da resmi ilan yayınlama hakkına sahip günlük ve haftalık gazeteler ortak hareket etme kararı aldılar.

Giresun'da yerel gazetelerin sahipleri ve yetkilileri, Giresun Gazeteciler Derneği'nin öncülüğünde bir araya geldiler. Toplantıda, yerel basının sorunları ve bu sorunların çözüm yolları görüşüldü. Yaşanan sorunların aşılması noktasında karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu.

Yapılan istişareler neticesinde resmi ilan yayınlama hakkına sahip gazetelerin satış bedellerinin, abonelik ücretlerinin, siyasi ve ticari reklam bedellerinin ortak bir fiyat tarifesi üzerinden uygulanmasına karar verildi.

Kararlar neticesinde gazete sahipleri ve yetkililerinin her ay düzenli olarak gerçekleştirilecek toplantılarda, yapılan temasların değerlendirilmesi ve bunun sonucunda izlenecek yol haritası çerçevesinde yeni bir planlama yapılması hususları karara bağlandı. Alınan karar doğrultusunda Gazeteciler Derneği öncülüğünde resmi ilan yayınlama hakkına sahip gazetelerin sahiplerinin ve yetkililerinin, ilk olarak önümüzdeki hafta içerisinde Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ile bir araya gelecekler.