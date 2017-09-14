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14 Eylül 2017 14:09

Giresun’da yerli hamsi çıktı; fiyatı ise 15 TL

Giresun açıklarında avlanan sezonun ilk yerli hamsileri, Giresun Belediyesi Balık Pazarı’nda kilosu 15 liradan satılıyor.

Giresun’da yerli hamsi çıktı; fiyatı ise 15 TL

14 Eylül 2017 14:09

Hamsiyi özleyen vatandaşlar, balıkçı tezgahlarında özlemini çektikleri balığı almak için sıraya girerken, umduklarını bulamadılar.


Tezgahlarda hamsi ve palamut yok denecek kadar azken, diğer balıkların fiyatları ise hem satıcı hem de alıcıyı memnun etmiyor. Geçen yıla göre balık fiyatlarının hem yüksek hemde az olduğundan yakınan Balıkçı Engin Demiral “Geçen seneye oranla balık fiyatları oldukça yüksek. Geçen sene 5 liraya satılan palamutlar şimdi 15 liradan satılıyor. Balıklarda boy sınırı iyi bir uygulama ama uygulandığını sanmıyorum. Uygulansa daha iyi olur. 5-6 santimlik balıklar yakalanıyor. Bu balıklar yakalanmasa seneye büyük boyda olurlar. Şu anda fiyatlar, barbun 15 liradan başlıyor, 50 liraya kadar çıkan bir fiyatı var. Palamudun tanesi 15 lira. Mezgit 10 liradan başlıyor 30 liraya kadar çıkıyor. İstavrit 5-10 TL arasında değişiyor“ dedi.


Giresun açıklarında avlanan az miktardaki yerli hamsinin 15 TL’den satıldığını da söyleyen Balıkçı Demiral “Denize açılan balıkçılar şu anda hamsiyi bulamıyor. Havalar soğudukça hamsi de bol bol çıkar inşallah. Sezonun ilk hamsileri tezgaha gelmeye başladı. Hamsiler şu anda Giresun açıklarında tutuluyor. 15 liradan satışa sunuldu. Hamsinin bu sene bol olacağını düşünüyoruz. Balıkçılar hamsiyi şu anda tutamıyor. Havalar sıcak gittiğinde hamsi tutmak zorlaşıyor. Havalar soğuduğu zaman balıklar denizde kümeleşiyor. Böyle olunca da tutmak daha kolay oluyor. Ekim ayından itibaren hamsiler balıkçı tezgahlarını süsler. Şu andan en çok mezgit, barbun ve istavrite rağbet gösteriyorlar. Hamsiye ise ‘pahalı’ diyorlar” diye konuştu.




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