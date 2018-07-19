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19 Temmuz 2018 10:09

Giresun’daki gökkuşağı tepeleri ziyaretçilerini bekliyor

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde yer alan Gökkuşağı Tepeleri, rengarenk toprak yapısıyla dikkat çekiyor.

Giresun’daki gökkuşağı tepeleri ziyaretçilerini bekliyor

19 Temmuz 2018 10:09


Şebinkarahisar ilçesinde altın ve bakır madeniyle bilinen bölgede toprakta görülen renk cümbüşü adeta büyülüyor. Giresun Valiliği Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Tamer Uzuner, görünüşüyle dikkat çeken tepelerin ziyaretçilerini cezbettiğini söyledi. Tepelerin çoğunun altın ve bakır madeni olduğunu ve uzun yıllar bu bölgede maden işletmeciliği yapıldığını belirten Uzuner, "Bölgenin genel olarak jeolojik yapısı çok farklıdır. Bu farklılığı toprak yapısına baktığımızda görüyoruz. Çok renkli toprak yapısı var, kırmızı, açık kahverengi, boz rengi topraklar mevcuttur. Bu toprakta bitkilerin tutunması da zordur. Dolayısıyla bitki örtüsünden mahrum bir bölgedir" dedi.


Giresun’dan İç Anadolu’ya gidenlerin bu tepelerin arasından geçen güzergahı kullandığını hatırlatan Uzuner, "Burası Şebinkarahisar’ın doğal ve zengin maden yataklarının dışa vurmuş halidir. Osmanlı döneminde gayrimüslimlerin madencilik yaptığı Şebinkarahisar ve Kelkit Vadisi turistlerin ilgisini çekiyor. Buradaki bakır ve altın maden yatakları zamanla erozyona uğrayınca bu rengarenk toprak görüntüsü ortaya çıkmıştır. Hakikaten çok renkli yapıya sahip tepelerin doğal güzellikleri, fiziki şartları insanların dikkatini çekebilecek ve buraya yönlendirebilecek niteliktedir. Burası bir gökkuşağı rengindedir ve bakınca adeta büyüleyicidir. Bu güzergâhta sadece Gökkuşağı Tepeleri değil, Mavi Göl, Şablıca Göleti, dokumalarıyla meşhur Tamzara, 1189 yılında Karadeniz’e ilk yapılan camilerden biri olan Behramşah Camii, yine Meryemana Manastırı bu yol güzergahının doğal ve kültürel zenginlikleridir” diye konuştu.




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