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Giresun'daki kaza

Giresun’un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerden birisi olan Sezer Oral pazartesi günü liseye başlayacaktı.

Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerden birisi olan Sezer Oral pazartesi günü liseye başlayacaktı.


Yaz tatilini yaylada dedesinin yanında geçiren Sezer Oral, kaza yapan dolmuşla Espiye ilçe merkezine geldikten sonra akşam otobüsüyle İstanbul'a gideceği öğrenildi.


Kazada hayatını kaybeden Sezer Oral'ın yarın Yağlıdere'nin Sinanlı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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