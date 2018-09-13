Giresun'daki kazada hayatını kaybedenler toprağa verildi

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Ericek Köyünde dün meydana gelen kazada ölen 5 kişi bugün toprağa verildi.

Espiye ilçesine bağlı Karaovacık Yaylası'ndan aldığı yolcular ile Ericek köyüne dönenleri taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlanmıştı. Kazada, Nursel (23) ve oğlu Yusuf Topkara (3) ile Samet Sağır (2) için Espiye ilçesi Ericek köyü Merkez Camisinde, 15 yaşındaki Sezer Oral için ise Yağlıdere ilçesi Sinanlı Köyü Merkez Camisinde, 5 yaşındaki Esma Nur Turan için de Tirebolu ilçesi Şirinköy'deki Kerpiçli Camisinde tören düzenlendi.

Annesinin kucağında can veren 2 yaşındaki Yusuf Topkara, annesi Nursen Topraka ve araç içinde bulunan 2 yaşındaki Samet Sağır için kılınan cenaze namazına AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Yağlıdere Kaymakamı ve Espiye Kaymakam vekili Hasan Uğuz ile vatandaşlar katıldı.

Yağlıdere ilçesinde toprağa verilen 15 yaşındaki Sezer Oral için ise Sinanlı Köyü Merkez Camisinde tören düzenlendi.

Sezer Oral'ın dedesi Hüseyin Oral burada gazetecilere açıklamada bulundu. Dede Hüseyin Oral, "Torunum 'babam beni bir hafta daha aramasa sizlerle beraber kalsam' dedi. dedi. Neşe dolu bir torunumu kaybettim. Çok üzgünüm yüce mevlam kimseye böyle acı olaylar yaşatmasın" dedi. Oral'ın cenazesine Yağlıdere Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Aynı kazada hayatını kaybeden çocuklardan 5 yaşındaki Esma Nur Turan için de Tirebolu ilçesi Şirinköy'deki Kerpiçli Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Esma Nur için düzenlenen törene Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.