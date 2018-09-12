Giresun'daki trafik kazası: 5 ölü, 8 yaralı

Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, Aykut Tok idaresindeki minibüs ilçenin Karaovacık Yaylası'ndan dönüşte Ericek köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi ölürken, 8 kişi de yaralandı. Kaza sonrası çok sayıda ambulans bölgeye sevk edilirken, köylüler de kaza yerine akın etti.