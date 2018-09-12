Giresun'daki trafik kazasında ölü ve yaralı sayısı artıyor

Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü ve yaralı sayısı artıyor. Kazada ilk belirlemelere göre ölü sayısı 3'e, yaralı sayısı da 8'e yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, Aykut Tok idaresindeki minibüs ilçenin Karaovacık Yaylası'ndan dönüşte Ericek köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi ölürken, 8 kişi de yaralandı. Yaralı ve ölü sayısının artmasından endişe edilirken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.