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Giresun'dan Atatürk'e mektup

Yeşilgiresun ilkokulu 3.

Sınıf öğrencisi Artun Köse 10 Kasım etkinlikleri kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı mektubunu Anıtkabir Komutanlığına postaladı.


Artun Köse, Mustafa Kemal Atatürk'ü çok sevdiğini, Atatürk'ün karakteriyle doğruluyla ve en önemlisi cesaretini her zaman örnek aldığını amacının çok çalışkan bir öğrenci olup ülkemizin daha da gelişmesine katkı sağlamak olduğunu belirtti.


Artun, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı için tüm Giresun'da yaşayan çocukların “Atatürk' mektubumuz var projesi” için destek vermesini istedi.

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