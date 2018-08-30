Giresunlu balıkçılar, 1 Eylül’e hazır

Yeni av sezonunun başlayacağı 1 Eylül için gün sayan Giresunlu balıkçılar, tüm hazırlıklarını tamamlayarak heyecanla "vira bismillah" demeyi bekliyorlar. 1 Eylül’de başlayacak avlanma sezonuna bir gün kala, onardıkları tekneleri ve ağlarının son kontrollerini yapan balıkçılar demirli oldukları limanlardan yeniden mavi sulara açılacakları anı dört gözle bekliyor.

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, 15 Nisan’da denizlerdeki av yasağının başlamasıyla Giresunlu balıkçıların teknelerini limana çektiklerini, yaklaşan sezon öncesi ise balıkçıların teknelerini ve ağlarını yenileyerek bu süreyi hazırlıkla geçirdiklerini söyledi.

Giresunlu balıkçıların geçen yıl iyi bir avlanma sezonu geçirdiğini kaydeden Arslan, bu sene de denizlerin durumun iyi gözüktüğünü özellikle palamut avından umutlu olduklarını söyledi. Arslan, tavuk ve kırımızı etin pahalandığı günümüzde vatandaşların ve balıkçıların yüzünü palamudun güldüreceğini söyledi.

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, "Karadeniz’de çok güzel palamut görünüyor. 1 Eylül itibarıyla av sezonu başlayacak. Balıkçılarımızın tüm hazırlıkları tamamlandı son kontrolleri de tamamlanmak üzere. Palamut balığı iyi görülüyor. Karadeniz’in doğusundan batısına kadar tamamında palamut görülüyor. Balıkçılarımız ve tüketiciler açısından iyi olacak bol balık avlanacak. Tavuk ve kırmızı etin pahalı olduğu bir dönemde tezgahlarda ucuz balık satılacak. Sezona palamutla başlanıp çinekop, istavrit ile devam edecek. Hamsi ise palamut avcılığının devam etmesi durumunda geç başlayabilir ancak buna rağmen ekim sonu ve ortalarında hamsi sezonu başlayabilir. Ancak hatırlatmam gerekir ki palamut 25, hamsi 9, istavrit ise 12 santim standartları bulunmaktadır. Bütün balıkçılarımız bu kuralları zaten bilmektedir, sezon öncesi de balıkçılarımıza bu bilgiler toplantılar düzenlenerek verilmektedir" dedi.