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18 Temmuz 2018 11:57

Giresunlu çiftçi, yenilikçi çalışmalarıyla örnek oldu

Giresun’da çiftçilik yapan Selahattin Çakır, devletten aldığı desteklerle 2 dönümlük arazisinde bir çok çeşit ürün yetiştiriyor.

Giresunlu çiftçi, yenilikçi çalışmalarıyla örnek oldu

18 Temmuz 2018 11:57

Yörede ilk kez yaban mersini, kivi ve ahududu yetiştirerek yöre halkının ilham kaynağı oldu.


Giresun’un Keşap ilçesine bağlı Yolbaşı köyünde çiftçilik yapan Çakır, devletin verdiği tarımsal desteklerle birçok ürün yetiştirdiğini belirterek, çiftçilere verilen desteğin ileride bölgenin ekonomisi ve kalkınmasında büyük rol oynayacağını söyledi.2 dönümlük alanda yaban mersini, ahududu, kivi gibi bir çok farklı meyve yetiştirdiğini anlatan Çakır, bunu sadece deneme ve misafir ikramları için kullandığını söyledi.


“Çiftçilerimiz gelip buradaki ürünleri yerinde görerek yapmak istedikleri ürünler hakkında bilgi sahibi oluyor." diyen Çakır, sadece fındığa umut bağlayan yöre halkımıza ek gelir getirebilecek ürünlerin de yetişebileceğini göstermek istediğini söyledi.


Çakır, “ Toprağımız oldukça verimli, Mevsimsel olarak ta bir çok ürünün yetişmesine elverişli ancak buna rağmen yöre halkımız bir fındığa umut bağlıyor. Oysaki fındığa ek gelir olarak kivi, ahu dudu, yaban mersini gibi pazarlama sorunu olmayan bir çok ürünler yetişebiliyor. Ben de bu ürünleri yetiştirerek örnek olmak istedim. Şimdilik yetiştirdiklerimi ziyaretçilere ikram ve tanıtım amacıyla yetiştiriyorum. Bir gün bu ürünlerin yöre ekonomisine önemli bir ek gelir olacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.




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